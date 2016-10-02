Rıdvan Dilmen'den ilginç Galatasaray yorumu

NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında, Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u 3-1 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray için çok olumlu ifadeler kullandı.

İşte o sözler:

"Galatasaray'ın böyle bir şeyi var. Kötü sezon geçirse de toparlanıyor. Galatasaray bu yıl Maradona mı aldı? Hayır. 2 santrfor ve Tolga'yı aldılar ve havayı yakaladılar. Yeni transferler alındığında taraftarlar çok mu sevindiler? Hayır. Ama Galatasaray bu yıl havaya girdi. Galatasaray'a karşı ikinci golü bulamazsan, onun cebinde 1.5 puanı var zaten. Bırakmaz maçı sana. Geçen hafta 2-0 öndeyken 2-2'ye yakalanmak ne kadar yanlışsa, bugün 0-1'dan 3-1'e dönüş o kadar kıymetli. Podolski'nin gol ortalaması, oyundaki performansının çok üzerinde. Galatasaray'ın bu kadrosunda Sneijder de dahil olmak üzere Eren Derdiyok'a en yakın isim Lukas Podolski olmalı"