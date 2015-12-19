Rıdvan Dilmen'den gelecek sezonla ilgili önemli açıklama

Rıdvan Dilmen, Adil Oyun programında tribünlerde uygulanan deplasman yasağıyla ilgili konuştu.

Ntvspor'da yayınlanan Adil Oyun programının daimi katılımcılarından Rıdvan Dilmen, Samuel Eto'o'nun konuk olduğu bölümde söz tribünden açıldığında kendi dönemindeki tribünlere atıfta bulunurken bugüne dair durumdan bahsedip bir de müjde verdi.

"ARTIK KİMSE GİTMİYOR"

Rıdvan Dilmen, yarı yarıya tribünlerin olduğu zamanların güzelliğinden bahsederken, kombineli sisteme geçişle kulüplerin doğal olarak stadlarından daha fazla gelir elde etme ve rakip seyirci avantajını azaltma gibi yollara gittiğini belirterek, bugün artık hiç rakip taraftarın gidemediği duruma da dikkat çekti.

"YENİ DÖNEME GİRİLECEK"

Dilmen, sözünün sonunda da uzun süredir devam eden deplasman yasaklarına dair gelecek sezonda yeni bir döneme girileceğinin, bu konuda bir çalışma yapıldığının haberini aldığını belirtti.