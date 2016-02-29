Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için şok yorum!

Ünlü spоr yоrumcusu Rıdvan Dilmen, Gаlаtаsаrаylı futbolcuların mental оlаrаk çöktüğünü söylеdi

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için şok yorum!

 Erken yarıştan kopan Galatasaray’da, kariyeri büyük olan Mustafa Denizli'nin yıprandığını ifade eden DilmenMustafa Denizli’nin başarısız bir görüntü sergilediğini ifade etti.

 

İşte Dilmen'in sözleri:

 

''Reytingi çok yüksek bir kulüpten bahsediyoruz; ama reytingi düşmüştür. Çok erken kopmuştur şampiyonluk yarışından. Teknik direktörlerin, oyucuların Osmanlı maçından sonra ümidi bitmişti. OYuncular, camia ve taraftar çok üzgün. Birçok arkadaşım var Galatasaraylı çok üzgünler, maçlarla alakaları yok.

 

Galatasaray kulüp olarak bir hamle yaptı. Teknik direktör değişikliği yaptı. Kötüye gitti. Üstüne Burak, Avrupa ve taraftar tepkileri derken çözülme başladı. Kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın gelme ihtimali var. Orası garanti değil. Torku Konyaspor başarısı var. Başakşehir mucizesi var. Muslera’sından öndeki Umut’a kadar vasatı aşan oyuncu yoktu.

 

1-0'dan sonra reaksiyon vermiyorsanız beyin olarak bitmişsiniz demektir. Puan farkı 17. Bir sezona havlu atmışlar erkenden. Antrenör değişikliğnden çok fayda gelmemiş Galatasaray’da. Mustafa Denizli’nin kaiyerine saygı duyuyorum, üzülüyorum da. Mustafa hoca yıprandı. Beklentilerimizin altında kaldı. Muslera iyi sezon geçirmiyor. Evet Umut kötü oynuyor. Mali problemlerden dolayı Burak gitmiş. Peki antrenör? Eleştirmek çok kolay. Geniş bakmak lazım.''

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.