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Rıdvan Dilmen'den flaş Kweuke örneği

NTV Spor kanalında spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen Kweuke'yi örnek göstererek Galatasaray'da en az Mairo Gomez kadar gol atar dedi

Rıdvan Dilmen'den flaş Kweuke örneği

 Galatasaray’da yaşanan UEFA sıkıntısından dolayı transferden vazgeçilirken, sarı-kırmızılılar forvet hattına takviye yapmayı da askıya aldı.

İç piyasadan forvet bakan ancak yüksek maliyetten dolayı transferi sezon sonuna bırakan Galatasaray için NTV Spor yorumcularından Rıdvan Dilmen’in sözleri akıllara geldi.

Dilmen, Rizesporlu Léonard Kweuke’nin Galatasaray’a transfer olması halinde Mario Gomez kadar gol atacağını söylemişti.

İŞTE DİLMEN’İN SÖZLERİ

“Rizespor’un golcüsü Kweuke’nin Galatasaray’da oynadığını düşün, Mario Gomez kadar gol atar… Mesela Beşiktaş maçında adeta siyah-beyazlıların dengesini bozdu. Anadolu kulüpleri dersini daha fazla çalışır. Galatasaray dikkat etmeli. Her şey güllük gülistanlık görünmüyor”

Mario Gomez bu sezon Beşiktaş’ta 23 maça çıkarken 15 gol attı. Kweuke’nin ise Rizespor’da 19 karşılaşmada 11 golü bulunuyor.

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