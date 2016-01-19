Rıdvan Dilmen'den flaş hakem önerisi

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Eskişehirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy'u eleştiri yağmuruna tutarken, hakemler konusunda ilginç bir öneride bulundu.



"KÖTÜ MAÇ YÖNETİYORLAR"

Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'da yaptığı yorumlar şöyle: "Hakemin göremediği bir penaltı vardı. Sonra saçma sapan bir penaltı verdi. Hakem ilk net penaltıyı veremedi. Ondan sonra arıyor arıyor nerede penaltı vereceğim diye... Bizim hakemlerimizin mental problemi olduğu sürece Türk hakemliği hiçbir yere gelmez. Her maç için geçerli olan bir şey var hakemlerimiz çok kötü. Bu yıl çok kötü maç yönetiyorlar. Benim bu konuda bir fikrim var; futbolcular gibi hakem de değişmeli. Hakem istediği kadar üzülsün... Bu problemi yıllardır çözemediler, çözemiyorlar. Dolayısıyla hakem arkadaş nasıl isterse lig öyle oynanıyor. Fenerbahçe'nin vermediği penaltısı da çok saçma sapan. Futbolda dün kar, bugün hakem insanı futbol maçından soğutuyor.





"FENERBAHÇE BİR TARZ OLUŞTURDU"

Fenerbahçe bir tarz oluşturdu, zaman zaman eleştirilen Pereira da 43 puanı cebine koydu. Ahlaki olarak hakemlerin konuşulması doğru değil.

"MÜFTÜOĞLU'NUN SÖZLERİ DOĞRU DEĞİL"

Kuddusi Müftüoğlu'nun 'Antrenörler ilk önce kendilerine baksınlar' sözleri doğru değil. Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan'ın sözlerini yüzde yüz doğru bulmuyorum.

"EY ESKİŞEHİRSPOR BAŞKANI!.."

Eskişehirspor başkanı Mesut Hoşcan'ın açıklamalarına katılmıyorum. Başkanlar önce kulüpleri düzgün yönetecek, batırmayacak. Bugün Mesut Hoşcan, yarın başka bir kulüp başkanı çıkıp konuşacak. Siz önce kulüpleri düzgün yönetin. Ey Eskişehirspor Başkanı! Sen futbolcuların paralarını ödüyor musun? Sonra da suçu hakemlere atıyorsunuz."