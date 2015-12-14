Rıdvan Dilmen'den Fernandao'ya sert eleştiri

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında oyundan yavaş çıktığı için Fenerbahçe taraftarlarının da tepkisini alan Fernandao'ya bir sert eleştiri de Rıdvan Dilmen'den.



"Nereye gidiyorsun sen ya?"



Vitor Pereira bana göre 59'da Fernandao'yu çıkarıp çift santrfora dönmeyerek hata yaptı. Ancak Fernandao sen nereye gidiyorsun ya? Fenerbahçe formasını hiçbir oyuncu böyle davranamaz. Babamın malı değil orası. Bu banane diyor resmen ya. Banane diyor. Oyundan yavaş yavaş, aheste aheste çıkıyor ve yedek kulübesine bakmadan soyunma odasına gidiyor. Nereye gidiyorsun? Fenerbahçe taraftarları da tepki gösterdi bu duruma.



Rıdvan Dilmen öte yandan Fenerbahçe'nin aldığı 1-0'lık galibiyeti şu şekilde değerlendirdi: "Fenerbahçe'nin uzun süre tek kale oynadığı fakat ceza sahasına girmekte zorlandığı bir maçtı. Bunda orta sahadaki tercihlerin de payı var kesinlikle. Sürekli söylediğim bir konu bu. Josef ağır oyuncu. Takımı hızlı hücuma çıkaramıyor. Öndeki oyuncuların performanslarında da gel gitler yaşanıyor. Nani dışında önde oynayan oyunculardan kimsenin yeri banko değil.



Vitor Pereira ve Volkan Demirel'den ŞOK açıklama!



Teknik direktör Vitor Pereira ve kaleci Volkan Demirel maçtan sonra zeminin kötü olmasının oyunlarını etkilediğini söyledi.



Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında ağırladığı Başakşehir'in son bölümde bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Vitor Pereira ve Volkan Demirel yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



"Zeminimiz halı gibi olmalı"



Tecrübeli file bekçisinin sözleri arasında en dikkat çeken kısım Şükrü Saracoğlu'nun zemini için söyledikleri oldu. Volkan: "Saha şartları bugün çok kötüydü, bizi etkiledi" dedi.



Teknik direktör Vitor Pereira da zeminin kötülüğünden dert yandı. Pereira: "Bu akşam zemin de işimizi zorlaştırdı. Kendi sahamızda halı gibi bir zemin olmalı ama öyle bir zemin yok maalesef." diye konuştu.



Luis Nani'den Fenerbahçe'ye Hayat Öpücüğü



Fenerbahçe İstanbul Başakşehir önünde zorlansada Luis Nani'nin 84. dakikada attığı mükemmel golle ile 3 puana uzanan taraf oldu



Fenerbahçe İstanbul Başakşehir önünde zorlansada Luis Nani'nin 84. dakikada attığı mükemmel golle ile 3 puana uzanan taraf oldu





Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşma 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golünü 84. dakikada Luis Nani kaydetti.

BADJI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Başakşehir'de Stephane Badji 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 34'e çıkardı ve derbi öncesi maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Başakşehir ise Eskişehirspor'u konuk edecek.