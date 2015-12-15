Rıdvan Dilmen'den Akhisar Maçı Hakkında Flaş İddia

"GALATASARAY GÜN GÜN GERİYE GİDİYOR"



- Galatasaray gün gün geriye gidiyor. Atletico Madrid, Astana... Bakıyorum, bir tarafta yükselen Fenerbahçe, diğer tarafta Beşiktaş..

- Taraftar her şeyi görüyor. Astana maçında protesto etmelerinin sebebi işte bu kötü futbol.

- Mustafa Denizli Chedjou'yu orta sahada oynatarak, "Bana beraberlik yetiyor" mesajını verdi. Astana ve bugünkü Beşiktaş maçında böyle oldu.

"AKHİSAR MAÇINA 10 BİN SEYİRCİ GİTMEZ"



- Galatasaray'ın Akhisar maçına 10 bin seyirci gitmez. Neden biliyor musunuz; taraftar mutsuz çünkü.

- Mustafa Denizli takımdaki sorunları görüyordur. Biz 1-2 tane görüyoruz ama o 10 tane görüyordur. Mutlaka tedbirini almaya çalışacaktır.

- Atiba'yı, Selçuk'u, Podolski'yi bugün hiç görmedik.

- Sabaha kadar maç oynansa belki Günay’ın hatasıyla Muslera’nın olağanüstü performansıyla Galatasaray kazanabilirdi.

"25 PUAN FARK YEDİĞİ DÖNEM GİBİ"



- 95 dakika boyunca Galatasaray’ın sıfır pozisyonu var. Bir tane Olcan. Ona da gol pozisyonu demeyiz. Şut deriz.

- Bu maçta bulabileceği tek şansı gole çevirdi Galatasaray. Mucize eseri piyango vurdu Galatasaray’a.

- Galatasaray, Gerets dönemi sonrası çok bocalamış ve 25 puan fark yemişti. Gidişat yine o yönde gibi gözüküyor. Galatasaray şampiyonluk yarışısında şansını çok azalttı. 8-9 puan geride ve takımda ışık da yok. Gün gün geriye gidiyor.