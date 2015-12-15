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Rıdvan Dilmen'den Akhisar Maçı Hakkında Flaş İddia

Dün oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir iddia geldi, Akhisar maçına Galatasaray taraftarlarının ilgi göstermeyeceğini düşündüğünü söyledi

Rıdvan Dilmen'den Akhisar Maçı Hakkında Flaş İddia
Dün oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir iddia geldi, Akhisar maçına Galatasaray taraftarlarının ilgi göstermeyeceğini düşündüğünü söyledi

"GALATASARAY GÜN GÜN GERİYE GİDİYOR"



- Galatasaray gün gün geriye gidiyor. Atletico Madrid, Astana... Bakıyorum, bir tarafta yükselen Fenerbahçe, diğer tarafta Beşiktaş..

- Taraftar her şeyi görüyor. Astana maçında protesto etmelerinin sebebi işte bu kötü futbol.

- Mustafa Denizli Chedjou'yu orta sahada oynatarak, "Bana beraberlik yetiyor" mesajını verdi. Astana ve bugünkü Beşiktaş maçında böyle oldu.

"AKHİSAR MAÇINA 10 BİN SEYİRCİ GİTMEZ"



- Galatasaray'ın Akhisar maçına 10 bin seyirci gitmez. Neden biliyor musunuz; taraftar mutsuz çünkü.

- Mustafa Denizli takımdaki sorunları görüyordur. Biz 1-2 tane görüyoruz ama o 10 tane görüyordur. Mutlaka tedbirini almaya çalışacaktır.

- Atiba'yı, Selçuk'u, Podolski'yi bugün hiç görmedik.

 - Sabaha kadar maç oynansa belki Günay’ın hatasıyla Muslera’nın olağanüstü performansıyla Galatasaray kazanabilirdi.

"25 PUAN FARK YEDİĞİ DÖNEM GİBİ"



- 95 dakika boyunca Galatasaray’ın sıfır pozisyonu var. Bir tane Olcan. Ona da gol pozisyonu demeyiz. Şut deriz. 

- Bu maçta bulabileceği tek şansı gole çevirdi Galatasaray. Mucize eseri piyango vurdu Galatasaray’a.

- Galatasaray, Gerets dönemi sonrası çok bocalamış ve 25 puan fark yemişti. Gidişat yine o yönde gibi gözüküyor. Galatasaray şampiyonluk yarışısında şansını çok azalttı. 8-9 puan geride ve takımda ışık da yok. Gün gün geriye gidiyor.

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GalatasarayBeşiktaşAkhisar
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