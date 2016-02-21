Rıdvan Dilmen daha fazla dayanamadı büyük sitem!

Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında konuştu. Pereira'yı çok sert bir dille eleştirdi.



Dilmen'in maç sonu açıklamaları;



Maçın tamamında Fenerbahçe tek kale oynadı. İlk yarıda pozisyonlar da buldu. Rakibin hiçbir pozisyonu yoktu. İkinci yarıda taktiksel değişikliğe gidildi, oyunun devamı aleyhine gitti. Bursaspor 60-90 arası rakibi rahatsız edebilecek oynadı. Necid'i çıkarıp Deniz'i merkeze aldı.



Fenerbahçe'ye kötü oynadı diyebilir miyiz? Az sonra Pereira üstün oynadık falan diyecek. Kazanmış olsan da elinde bazı doneler vardır. Bir fotoğrafını gördüm, Pereira laptopta rakibine bakıyor. Başka zamanın mı yoktu? Karısına fotoğraf yolluyorsa eyvallah.



'BİTİRDİN VAN PERSİ'Yİ'



Van Persie tam morallenmişti. Geçen maç çıkardın, bugün de yedek bıraktın. Bitirdin Van Persie'yi. Bu futbolda van Persie bir tane attırabilirdi. Ozan'ı kaybetmeyebilirsin. 20 yaşındadır, üzülüyordur. Avrupa'da, kupada yoluna devam eden bir takım. Bu deplasmanın zor geçeceğine inanıyordum. Bir sürü deplasman kazandı 1-0 yarım-0. Ama hak ettiği bu maçı kazanamadı.



Van Persie'yi oynatmayarak o tepkiyi kulübe ve taraftara yapıyorsun. Oynatacaksın bu oyuncuyu sen. Tecrübe çok önemli. Pereira belki de 5 sene sonra daha farklı düşünecektir. Ama kişiselleştirmiş durumda bu konuyu.



Lokomotiv Moskova nakavt olmuştu, van Persie'yi oyundan çıkardın. Ama "neyse" dedi. Sonra Bursa'da da oynamayınca eşine dönüp "artık dayanamıyorum" diyordur. Bir gerçek var ki adam iyi oynuyor. Oynatacaksın. Takıma da zarar veriyorsun. 3-0 kazansaydı Fenerbahçe, yine aynı şeyleri söylerdim.



Fernandao da zor durumda kalıyor. Binlerce insan Pereira'yı ıslıklarken Fernandao kendisini itilmiş hissediyor. İki oyuncuyu da kaybediyorsun. Fernandao da şuursuz vuruşlar yapmaya başladı. van Persie'nin de motivasyonunu düşürdü. İkisini de kaybetti. Fenerbahçe tek forvet oynayacaksa van Persie oynar.