Rıdvan Dilmen büyük çöküşün nedenlerini sorguladı!

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol programında Gaziantepspor-Galatasaray karşılaşmasının değerlendirdi. "Mustafa Denizli için üzülüyorum" diyen Dilmen, Melo'nun satılmasının büyük hata olduğunu dile getirdi.



"ÇOK ŞUT İMKANI VERDİLER"

Karşılaşmanın ilk yarısını değerlendiren tecrübeli yorumcu, "Gaziantep disiplinli takım. Alttaki üç takım da maç kazanamadı bu hafta. Bu Antep'in lehine bir şey. O yüzden de top rakibe geçince tamamen savunmaya çekiliyorlar. Çok şut imkanı verdiler. Galatasaray büyük bir kulüp. Kaleci bir yere kadar gider." dedi.

"MUSTAFA DENİZLİ İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

"Oyuncular coşkusuz değil, pozisyona girdiler." diyen Dilmen, "Bu maç böyle biter mi? Bu maçın 1-0 bitmeli ihtimali zor. Gol ve goller olur. Mustafa Denizli en azından kupayı kazanalım diyor. Çünkü Torku Konyaspor mücadelesi, Başakşehir istikrarı var. Galatasaray'ın bu yüzden ilk dörde girememe ihtimali var. Mustafa Hoca için üzülüyorum. Mustafa Denizli çok centilmen ve mülayim bir insan. O da üzülüyor ve kendisini yargılıyordur." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKTAN ÇOK ERKEN KOPTULAR"

Galatasaray'daki kötü gidişatı değerlendiren Dilmen, "Galatasaray'ın reytingi düşmüştür. Şampiyonluktan çok erken koptular. Osmanlıspor maçından sonra teknik direktörün de oyuncuların da kafasında bitmişti. Oyuncu, camia, taraftarlar son derece üzgünler. Gaziantep maçı kazanmayı hak etti. Galatasaray kulüp olarak bir hamle yaptı ve teknik direktör değişikliği yaptı. İyiye değil kötüye gitti. Kupada finale de kalsanız Fenerbahçe veya Beşiktaş'ın da gelme ihtimali var. Galatasaray'ın kendi camiasının bir özelliği var. Çok kırılgan oluyorlar. Bir türlü bunun önüne geçemediler. Ya tavan yapıyorlar ya da çözülüyorlar. Mustafa Hoca'yı insan olarak severim, kariyerine saygı duyuyorum. Kendisi için üzülüyorum ama beklentilerimizin altında kaldı." ifadelerini kullandı.

"MELO'NUN GİTMESİ BÜYÜK HATA"

Melo'nun gitmesinin yanlış olduğunun altını çizen Dilmen, "Gaziantepspor maçı sezonun aynası. Aynı yorumları Mersin İdmanyurdu maçından sonra da konuştuk. Dirençsizler. Mustafa Hoca'nın yerinde olmak istemezdim. Mali tablo da çok iyi gözükmüyor. Çok ciddi bir stratejik hata var. Melo konusunda ciddi bir hata yaptılar. Melo'nun kamuoyuna antipatik gelen davranışları Galatasaray'a 10 puan fazla kazandırıyordu. Uyuyanı uyandırıyordu. Melo'yu sadece Melo olarak görme. Türkiye'de bu tip oyunculara ihtiyacınız var. Doğru veya yanlıştır başka." diye konuştu.