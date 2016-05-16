Rıdvan Dilmen “Beşiktaş’ın ihtiyacı vardı”

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Osmanlıspor maçını değerlendirdi. Dilmen, Beşiktaş’ın Osmanlıspor’a karşı 3-1 üstünlük elde ettiği ve şampiyonluğu garantilediği maç için şunları söyledi:

“Son derece keyif aldım maçtan. Kendi bir tarzı var, Şenol Hoca’nın. Gomez olağanüstü bir sezon geçirdi. Beşiktaş camiasına hayırlısı olsun. Beşiktaş tarihinin en renkli şampiyonluğuydu. Allah herkese nasip etsin. Emeği geçen herkese teşekkürler. Fenerbahçe de formalite maçını kazandı. Şenol Hoca da kazandığı maçlarda bile “daha iyi olmalıyız” dedi hep. Şenol abi hırslı bir insan, başarılarının devamı gelecek. Allah da çalışana veriyor. Gerçekten de hak eden bir futbol takımı şampiyon oldu.

"Beşiktaş zor günler yaşadı"

Beşiktaş zor günler yaşadı. Son haftalara kadar stadı yoktu. Beşiktaş tarihi bir başarı elde etmiştir. Gecelerini gündüzlerini verdiler. Şenol Güneş kararı önemli bir karardır. Quaresma, Gomez, önemli kararlardır.

Oğuzhan orta saha oyuncusu, 92 doğumlu, orta saha oyuncularının en fit olduğu döneme geldi. Fiziğini düzeltti. Önümüzdeki sezonlarda daha iyi performans göstereceğini umuyorum. Beşiktaş tüm maçlarında şampiyonluk favorisi gibi oynadı.

Şampiyonluğa en çok Beşiktaş’ın ihtiyacı vardı. 7 yıl ara vermişlerdi. Fenerbahçe ve Galatasaray eğer olağanüstü transferler yapmazsa, Beşiktaş takım olarak çok iyi. İyi bir aile takımı oldular.

Şampiyonlukta baş aktör Şenol Güneştir. Beşiktaş önde götürdü. Beşiktaş’la ilgili ne söylesek azdır.