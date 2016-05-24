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Rıdvan Dilmen Ameliyat Olacak Olacak!

Ekranların sevilen futbol yorumcusu ve köşe yazarı Rıdvan Dilmen sağlık sorunları nedeni ile ameliyat olacak.

Rıdvan Dilmen Ameliyat Olacak Olacak!

 Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Rıdvan Dilmen, hastalığı nedeniyle bıçak altına yatıyor. Bir süre önce 3 aylık bir tedavi sürecine gireceğini açıklayan ünlü yorumcu, bugün ameliyat olacak.

"DUALARINIZLA İYİ OLACAĞIM" DEMİŞTİ

Dilmen, köşe yazısında, “Tekrar mutlu ve sağlıklı bir şekilde sizlerle olmak tek dileğim. Biz de doktorlarımız sayesinde çalışacağız, inşallah toparlayacağız. Dualarınızla iyi olacağımı biliyorum. Her şey Allah’tan… Sizlerin desteğiyle biz de çalışacağız, güçlü olacağız. Herkese sevgiler, sağlıklı günler” ifadelerini kullanmıştı.



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Rıdvan DilmenAmeliyatSağlık Durumu
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