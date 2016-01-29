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Ricardo Vaz Te Yeniden Akhisar Formasını İstiyor

Geçen sezon Akhisar Belediyespor'a West Ham United'dan kiralık olarak gelen isim Ricardo Vaz Te yeniden takıma dönmek istediğini belirtti

Ricardo Vaz Te Yeniden Akhisar Formasını İstiyor

 Ara transferde, Şanlıurfaspor'dan Kenan, Sırbistan'ın Partizan takımından Grbic ve Balıkesirspor'dan Muğdat Çelik'in yanı sıra Trabzonspor'dan Güray'a karşılık Soner ve Alper'i alan Akhisar Belediyespor, geçen sezon devre arasında İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'den kiralanan Portekizli futbolcunun Akhisar Belediyespor'a dönmek için yeşil siyahlı yöneticilere haber gönderdiği, Teknik direktör Cihat Arslan'ın da bu transfere onay verdiği öğrenildi.



İngiltere'ye döndükten sonra bu sezon başında Championship takımlarından Charlton Athletic ile anlaşan ancak Premier Lig'deki havasını bulamayan Vaz Te, 11 lig 1 kupa maçında forma giymesine rağmen gol atamadı. Menajeri kanalıyla Akhisar Belediyespor'a gelmeye hazır olduğunu söyleyen Portekizli oyuncunun geçen sezon forma giydiği 14 maçta 5 gol atıp 5 asist yaparak iyi bir performans sergilediğini hatırlatan Cihat Arslan'ın, "Özellikle sonradan girdiği maçlarda çok etkili oldu. Alırsak takıma güç kadar" dediği bildirildi. 

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Ricardo Vaz Te
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