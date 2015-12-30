Ricardo van Rhijn transferi için Galatasaray her yolu deniyor

Galatasaray , Hollandalı sağ bek Ricardo van Rhijn için bonservis bedeli olarak 3.5 milyon Euro isteyen Ajax kulübüne 2 milyon Euro'yu peşin verip, kalan 1.5 milyon Euroyu şampiyon olunması halinde verilmesini önerdi.

2 MİLYON PEŞİN, 1.5 MİLYON ŞAMPİYON OLURSAK

Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki sağ bek Ricardo van Rhijn transferi konusunda Ajax'ı ikna etmek amacıyla her yolu deniyor. Bonservis için 3.5 milyon Euro isteyen Hollandalılar'a 2 milyon Euro öneren Sarı-Kırmızılılar, devamında ilginç bir teklif sundu. İlk yarıda lider Beşiktaş'ın 11, ikinci F.Bahçe'nin 10 puan gerisinde bulunan G.Saray için şampiyonluk mucize görülürken, yöneticiler Portakallar'a, "Siz oyuncuyu 2 milyon Euro'ya bırakın, eğer sezon sonunda şampiyon olursak 1.5 milyon Euro daha veririz" dedi.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Görüşmenin olumlu geçtiği ve Ajax Kulübü'nün bu teklifi kabul etme aşamasında olduğu öğrenildi. Yarışa havlu atma noktasına gelen G.Saraylı yöneticilerin, bu teklifi şampiyonluğa olan inançlarından mı, yoksa treni kaçırdıklarını düşündükleri için mi yaptıkları soru işareti olarak kaldı.

(Kaynak: Habertürk)