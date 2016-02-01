Ricardo van Rhijn'den Galatasarat itirafı!

Bir dönem Galatasaray'ın transfer gündemine giren Ajax'ın Hollandalı defans oyuncusu Ricardo Van Rhijn, Ajax Showtime adlı internet sitesine transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile defalarca kez görüştüklerini belirten Ricardo Van Rhijn," Birçok Galatasaraylı yöneticiyle şahsi olarak defalarca kez görüştük. Sonunda görüşmeler geri tepti ve onlar başka bir oyuncuyu seçmeyi tercih etti. Sonrasında teknik direktörümüz Frank de Boer ile görüşmemde bana takımdan ayrılmamı istemediğini söyledi." açıklamalarında bulundu. İşte biten önemli transferler
Bir dönem Galatasaray'ın transfer gündemine giren Ajax'ın Hollandalı defans oyuncusu Ricardo Van Rhijn, Ajax Showtime adlı internet sitesine transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile defalarca kez görüştüklerini belirten Ricardo Van Rhijn," Birçok Galatasaraylı yöneticiyle şahsi olarak defalarca kez görüştük. Sonunda görüşmeler geri tepti ve onlar başka bir oyuncuyu seçmeyi tercih etti. Sonrasında teknik direktörümüz Frank de Boer ile görüşmemde bana takımdan ayrılmamı istemediğini söyledi." açıklamalarında bulundu. İşte biten önemli transferler