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Ricardo van Rhijn'den Galatasarat itirafı!

Galatasaray ile sürekli adı anılan Ricardo Van Rhijn Ajax Showtime isimli internet gazetesine sarı kırmızılı ekip hakkında açıklamalarda bulundu

Ricardo van Rhijn'den Galatasarat itirafı!

 Bir dönem Galatasaray'ın transfer gündemine giren Ajax'ın Hollandalı defans oyuncusu Ricardo Van Rhijn, Ajax Showtime adlı internet sitesine transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile defalarca kez görüştüklerini belirten Ricardo Van Rhijn," Birçok Galatasaraylı yöneticiyle şahsi olarak defalarca kez görüştük. Sonunda görüşmeler geri tepti ve onlar başka bir oyuncuyu seçmeyi tercih etti. Sonrasında teknik direktörümüz Frank de Boer ile görüşmemde bana takımdan ayrılmamı istemediğini söyledi." açıklamalarında bulundu. İşte biten önemli transferler

Uzun bir süre Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ricardo Van Rhijn'in transferi bir türlü gerçekleşmemişti. Oyuncunun menajeri Guido Albers de Sporcope'a yaptığı açıklamada oyuncunun transferi için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirtmişti. Sarı kırmızılı takım, bir süre Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Ricardo Van Rhijn'in yerine Norveç'in Molde takımından Martin Linnes'i kadrosuna katmayı tercih etmişti.

Ajax altyapısından yetişen 24 yaşındaki Ricardo Van Rhijn, bu sezon Ajax'ta çok fazla forma şansı bulamadı. Ajax formasıyla bu sezon toplamda 6 Eredivisie maçına çıkan Van Rhijn, henüz ağları sarsmayı ya da takım arkadaşlarını golle buluşturmayı başaramadı.
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Ricardo Van Rhijn
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