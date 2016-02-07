Ricardo Quaresma transfer iddialarına son noktayı koydu!

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Portekiz basınında yer alan sezon sonunda Sporting'e döneceği iddialarına cevap verdi ve devre arasında Çin kulüplerinden teklif aldığı haberleri ile ilgili de açıklamada bulundu.

Tecrübeli yıldız, Çin'den bir teklif olmadığını vurgularken, "Sporting başkanı ile herhangi bir sözlü anlaşmam yok. Bunun yanında Çin kulüpleri ile görüşmelerde bulunduğum da doğru değil, Çin'den herhangi bir takımdan transfer için herhangi bir temas yok"ifadelerini kullandı.

"GAZETECİLERİ ANLIYORUM, AMA..."

Haberi yapan gazeteciye sitem eden Quaresma, "Gazetecilerin işini yapmak zorunda olduğunu biliyorum ve gazete satmak için yaptıklarını da anlıyorum. Ancak taraftarlar ve oyuncular için biraz daha saygılı olmalı ve yazmadan önce birkaç kaynaktan bilgi almalılar" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Portekizli oyuncu, "Şu anda Türkiye'de oldukça iyi olduğumu söyleyebilirim. Takımımız güçlü ve kenetlenmiş şekilde devam ediyor. Futbolu gerçekten yaşayan bu taraftarlar şampiyonluğu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Beşiktaş'a geri dönen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 23 maçta 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.