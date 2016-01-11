Ricardo Quaresma o iddialara cevap verdi

Başkan Orman’la görüşen Q17, “Başkanım, burada olduğum için çok mutluyum. Kariyerime Beşiktaş’ta son vermeyi planlıyorum. Ayrılmak gibi bir düşüncem kesinlikle yok. Hiçbir takımla görüşme yapmadım!” dedi.



Ara transfer döneminin başlamasıyla beraber Sporting Lizbon başta olmak üzere birçok Portekiz takımının ilgilendiği Ricardo Quaresma, bu konuyla ilgili olarak adeta patladı. 2 yıllık ayrılığın ardından sezon başında 2+1 senelik anlaşmaya imza atarak tekrar katıldığı Beşiktaş’ta başarılı bir dönem geçirdiği zamanda adının bu tarz iddialarla anılması sebebiyle mutsuz olan 32 yaşındaki futbolcunun, bu durumu Başkan Fikret Orman’la özel olarak görüştüğü ve geleceğiyle ilgili olarak planlarını anlattığı öğrenildi.



‘Kızım da burada doğdu’



Antalya kampında Orman’la konuşan başarılı futbolcunun, “Başkanım, burada olduğum için çok mutluyum. Kızım da burada doğdu. Kariyerime Beşiktaş’ta son vermeyi planlıyorum. Ayrılmak gibi bir düşüncem kesinlikle yok. Her gün başka bir kulübün benimle ilgilendiği bana soruluyor ama ben ne Sporting’le ne de başka bir kulüple görüşmedim” dediği ortaya çıktı.



‘Tek düşüncem şampiyonluk’



Siyah-Beyazlı formayla bu sezon önemli başarılar yaşamayı hedeflediğini söyleyen Quaresma, “Tek düşüncem, bana güvenen; başta yönetim, teknik ekip ve taraftarlarımızı sevindirmek. Bu sezon takım arkadaşlarımla şampiyonluk yaşamak için mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.