Ricardo Quaresma'dan maçın hakemine şok hareket!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma da hakeme kırmızı kart gösterdi. Portekizli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetiyle son bulan Gençlerbirliği mücadelesi sırasında tribünlerden atılan bir kırmızı kartı yerden alarak hakeme gösterdi.
Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma da hakeme kırmızı kart gösterdi. Portekizli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetiyle son bulan Gençlerbirliği mücadelesi sırasında tribünlerden atılan bir kırmızı kartı yerden alarak hakeme gösterdi.