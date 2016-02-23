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Ricardo Quaresma'dan maçın hakemine şok hareket!

Bеşiktаşlı Ricаrdо Quаrеsmа, Gеnçlеrbirliği mаçındа tribünlеrdеn gеlеn kırmızı kаrtı yеrdеn аlаrаk Halis Özkаhyа'ya gösterdi, "Bu kаrt sеnin mi? "dеdi

Ricardo Quaresma'dan maçın hakemine şok hareket!

 Beşiktaş'ın yıldız ismi Ricardo Quaresma da hakeme kırmızı kart gösterdi. Portekizli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetiyle son bulan Gençlerbirliği mücadelesi sırasında tribünlerden atılan bir kırmızı kartı yerden alarak hakeme gösterdi.

"BU KART SENİN Mİ?"

"Halis, Halis" diye hakemi çağıran Quaresma, uzaktan el işaretleri yaparak "Bu kart senin mi?" dedi.

Quaresma'nın bu hareketi sonrası tribünlerden alkış sesleri yükseldi. Yıldız oyuncu yaptığı bu esprili hareketle sosyal medyada da çok konuşuldu.
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BеşiktаşRicаrdо Quаrеsmа
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