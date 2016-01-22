Rennes - Ajaccio Maçını Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Rennes, evinde oynadığı son 8 maçta galibiyet alamadı. Montanier, kulübü bir üst seviyeye taşıyamadı. Kupada Bourg-Peronnas'ya da yenilmelerinin ardından beklenen oldu ve teknik danışman olarak gelen Courbis takımın başına geçti. Eksiklerin bir bölümü takıma döndü. Özellikle Ntep'in dönüyor olması takımın hücum gücünü arttıracaktır. Bu maç öncesinde Gourcuff, Henrique, Baal, Mendes ve Mexer'in durumları belirsiz, Cavare ise oynayamayacak. Moralli ve güvenli bir rakiple oynayacaklar. İşleri kolay olmayacak.



GFCO Ajaccio , ligde 11 maçtır yenilmiyor. Geçen hafta evlerinde Reims'den 1 puan almak zorunda kaldılar. Hafta arasında kupada Guingamp'ı 3-0'la geçerek güvenlerini arttırdılar. Hiçbir maçta pes etmiyorlar ve oyun olarak belli bir seviyenin üstüne çıkmış durumdalar. Pujol dışında da önemli bir eksikleri bulunmuyor ve ideal kadrolarına yakın bir 11'le sahada olacaklar. Dezavantajları deplasmanda olmaları ve rakibin değişen teknik direktörle nasıl bir oyun anlayışı ile sahada olacağı. Ev sahibi ekipte oyuncuların daha konsantre ve motive olacağını düşünüyorum. Kolay olmayacaktır ancak galibiyete bir adım daha yakınlar.