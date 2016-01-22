Rennes - Ajaccio Maçını Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Rennes, evinde oynadığı son 8 maçta galibiyet alamadı. Montanier, kulübü bir üst seviyeye taşıyamadı. Kupada Bourg-Peronnas'ya da yenilmelerinin ardından beklenen oldu ve teknik danışman olarak gelen Courbis takımın başına geçti. Eksiklerin bir bölümü takıma döndü. Özellikle Ntep'in dönüyor olması takımın hücum gücünü arttıracaktır. Bu maç öncesinde Gourcuff, Henrique, Baal, Mendes ve Mexer'in durumları belirsiz, Cavare ise oynayamayacak. Moralli ve güvenli bir rakiple oynayacaklar. İşleri kolay olmayacak.
Rennes, evinde oynadığı son 8 maçta galibiyet alamadı. Montanier, kulübü bir üst seviyeye taşıyamadı. Kupada Bourg-Peronnas'ya da yenilmelerinin ardından beklenen oldu ve teknik danışman olarak gelen Courbis takımın başına geçti. Eksiklerin bir bölümü takıma döndü. Özellikle Ntep'in dönüyor olması takımın hücum gücünü arttıracaktır. Bu maç öncesinde Gourcuff, Henrique, Baal, Mendes ve Mexer'in durumları belirsiz, Cavare ise oynayamayacak. Moralli ve güvenli bir rakiple oynayacaklar. İşleri kolay olmayacak.