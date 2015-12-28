Rekor kıran 2 metre 52 santimlik büyük hata

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 0-0 sona eren Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor maçında inanılmaz bir hakem hatası yaşandı.

2 METRE 52 SANTİM DAHA YAKINDI

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın 89. dakikasında konuk ekibin bir atağı ofsayt bayrağıyla kesildi. Yardımcı hakem Serdar Diyadin, pas atılan oyuncu Rusescu'nun ofsayt olduğu gerekçesiyle ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak pozisyonun ofsaytla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktu.Lig TV'deki Piero ölçümleri ofsaytı bozan Akhisar Belediyesporlu oyuncu Tolga Ünlü'nün, kaleye Rusescu'dan tam 2 metre 52 santim daha yakın olduğunu ortaya koydu.

TÜRKİYE REKORU

Maçın orta hakemi Hüseyin Göçek de yardımcısının bu hatasına uydu ve Osmanlıspor'un belki de golle sonuçlanabilecek bir atağı kesilmiş oldu. 2 metre 52 santimlik ofsayt yanılgısı Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçti.

ESKİ REKOR 106 SANTİM

Daha önce rekor, geçtiğimiz sezon 2-2 sona eren Eskişehirspor-Balıkesirspor maçında yardımcı hakem Süleyman Özay'a aitti.Özay, Balıkesirspor'un 27. dakikada Sercan Yıldırım'la kazandığı golde 106 santimlik ofsaytı kaçırdı. Sercan, takım arkadaşı Vargas ceza alanına orta yaparken tam 1 metre 6 santim ileride olmasına rağmen Özay bayrağını kaldırmadı ve orta hakem Mustafa İlker Coşkun da gol kararı verdi.