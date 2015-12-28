Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rekor kıran 2 metre 52 santimlik büyük hata

Akhisar Belediyespor'un evinde Osmanlıspor'u ağırladığı maçta skandal bir karar veren hakem Türkiye rekoru kırdı

Rekor kıran 2 metre 52 santimlik büyük hata
 Akhisar Belediyespor'un evinde Osmanlıspor'u ağırladığı maçta skandal bir karar veren hakem Türkiye rekoru kırdı
Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 0-0 sona eren Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor maçında inanılmaz bir hakem hatası yaşandı.

2 METRE 52 SANTİM DAHA YAKINDI

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın 89. dakikasında konuk ekibin bir atağı ofsayt bayrağıyla kesildi. Yardımcı hakem Serdar Diyadin, pas atılan oyuncu Rusescu'nun ofsayt olduğu gerekçesiyle ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak pozisyonun ofsaytla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktu.Lig TV'deki Piero ölçümleri ofsaytı bozan Akhisar Belediyesporlu oyuncu Tolga Ünlü'nün, kaleye Rusescu'dan tam 2 metre 52 santim daha yakın olduğunu ortaya koydu.
TÜRKİYE REKORU

Maçın orta hakemi Hüseyin Göçek de yardımcısının bu hatasına uydu ve Osmanlıspor'un belki de golle sonuçlanabilecek bir atağı kesilmiş oldu. 2 metre 52 santimlik ofsayt yanılgısı Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçti.
ESKİ REKOR 106 SANTİM

Daha önce rekor, geçtiğimiz sezon 2-2 sona eren Eskişehirspor-Balıkesirspor maçında yardımcı hakem Süleyman Özay'a aitti.Özay, Balıkesirspor'un 27. dakikada Sercan Yıldırım'la kazandığı golde 106 santimlik ofsaytı kaçırdı. Sercan, takım arkadaşı Vargas ceza alanına orta yaparken tam 1 metre 6 santim ileride olmasına rağmen Özay bayrağını kaldırmadı ve orta hakem Mustafa İlker Coşkun da gol kararı verdi.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
OsmanlısporAkhisar Belediyespor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.