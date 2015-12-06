Bu rakam, dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.
2015-16 sezonunda henüz 14. haftaya girmiş olmamıza rağmen, ligde yer alan 18 takımın 13'ü hocasını değiştirdi.
Bu süreçte teknik patron değiştirmeyen takımlar; Adana Demirspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Göztepe ve Samsunspor oldu.
Sezon başından bu yana PTT 1. Lig'de görev yapan teknik direktör sayısı ise tam 34 oldu.
PTT 1. Lig adlı Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, sadece 14 haftada bu kadar çok teknik direktör değiştirilmesi ise bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.
PTT 1. LİG'DE SEZON BAŞINDAN BU YANA GÖREV YAPAN TEKNİK DİREKTÖRLER
1461 TRABZON
Hamdi Zıvalıoğlu 13 maç
ADANA DEMİRSPOR
Osman Özköylü 13 maç
ADANASPOR
Eyüp Arın 11 maç
Engin İpekoğlu 2 maç
ALANYASPOR
Erhan Altın 5 maç
Mustafa Comunak 2 maç
Hüseyin Kalpar 6 maç
ALTINORDU
Hüseyin Eroğlu 13 maç
BALIKESİRSPOR
Erkan Sözeri 7 maç
Muhammed Yılmaz 4 maç
Fikret Yılmaz 2 maç
BOLUSPOR
Özcan Bizati 5 maç
Cüneyt Karakuş 8 maç
DENİZLİSPOR
Mehmet Altıparmak 11 maç
Ali Yalçın 2 maç
ELAZIĞSPOR
Bayram Bektaş 11 maç
İbrahim Üzülmez 2 maç
GAZİANTEP BŞB
Hakan Kutlu 13 maç
GİRESUNSPOR
Sefer Yılmaz 8 maç
Erkan Sözeri 5 maç
GÖZTEPE
Metin Diyadin 13 maç
KARDEMİR KARABÜKSPOR
Hüseyin Kalpar 6 maç
Levent Açıkgöz 1 maç
Elvir Baliç 6 maç
KARŞIYAKA
Cüneyt Dumlupınar 6 maç
Kemal Özdeş 7 maç
KAYSERİ ERCİYESSPOR
Alaaddin Demirözü 7 maç
Timuçin Bayazıt 6 maç
SAMSUNSPOR
Ümit Özat 13 maç
ŞANLIURFASPOR
Engin Korukır 4 maç
Hüseyin Dağ 8 maç
Tugay Kerimoğlu 1 maç
YENİ MALATYASPOR
Yücel İldiz 7 maç
İrfan Buz 6 maç