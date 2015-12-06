Bu rakam, dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

2015-16 sezonunda henüz 14. haftaya girmiş olmamıza rağmen, ligde yer alan 18 takımın 13'ü hocasını değiştirdi.

Bu süreçte teknik patron değiştirmeyen takımlar; Adana Demirspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Göztepe ve Samsunspor oldu.

Sezon başından bu yana PTT 1. Lig'de görev yapan teknik direktör sayısı ise tam 34 oldu.

PTT 1. Lig adlı Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, sadece 14 haftada bu kadar çok teknik direktör değiştirilmesi ise bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

PTT 1. LİG'DE SEZON BAŞINDAN BU YANA GÖREV YAPAN TEKNİK DİREKTÖRLER

1461 TRABZON

Hamdi Zıvalıoğlu 13 maç

ADANA DEMİRSPOR

Osman Özköylü 13 maç

ADANASPOR

Eyüp Arın 11 maç

Engin İpekoğlu 2 maç

ALANYASPOR

Erhan Altın 5 maç

Mustafa Comunak 2 maç

Hüseyin Kalpar 6 maç

ALTINORDU

Hüseyin Eroğlu 13 maç

BALIKESİRSPOR

Erkan Sözeri 7 maç

Muhammed Yılmaz 4 maç

Fikret Yılmaz 2 maç

BOLUSPOR

Özcan Bizati 5 maç

Cüneyt Karakuş 8 maç

DENİZLİSPOR

Mehmet Altıparmak 11 maç

Ali Yalçın 2 maç

ELAZIĞSPOR

Bayram Bektaş 11 maç

İbrahim Üzülmez 2 maç

GAZİANTEP BŞB

Hakan Kutlu 13 maç

GİRESUNSPOR

Sefer Yılmaz 8 maç

Erkan Sözeri 5 maç

GÖZTEPE

Metin Diyadin 13 maç

KARDEMİR KARABÜKSPOR

Hüseyin Kalpar 6 maç

Levent Açıkgöz 1 maç

Elvir Baliç 6 maç

KARŞIYAKA

Cüneyt Dumlupınar 6 maç

Kemal Özdeş 7 maç

KAYSERİ ERCİYESSPOR

Alaaddin Demirözü 7 maç

Timuçin Bayazıt 6 maç

SAMSUNSPOR

Ümit Özat 13 maç

ŞANLIURFASPOR

Engin Korukır 4 maç

Hüseyin Dağ 8 maç

Tugay Kerimoğlu 1 maç

YENİ MALATYASPOR

Yücel İldiz 7 maç

İrfan Buz 6 maç