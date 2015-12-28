Reklam çekimlerinde Arda Turan kaza geçirdi

Barcelona'da forma giyen Milli futbolcumuz Arda Turan bir akar yakıt firmasının reklamları için kamera karşısına geçmişti, çekimler sırasında başarlı futbolcunun kaza geçirdiği bilgisi verildi
Yeni yıl tatili için İstanbul'a gelen Barcelonalı milli futbolcu Arda Turan, önceki akşam sevgilisi Aslıhan Doğan ile birlikte Günay Restoran'da Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Arda Turan, mekanda muhabirlerin ilişki sorularına, "Herşey yolunda" cevabını verdi. Sevgililer Ebru Gündeş'in şarkıları ile gece boyunca eğlendi.
"KÜÇÜK BİR KAZA OLDU"
Alnındaki yarası dikkat çeken Turan, "Reklam filminin setinde küçük bir kaza oldu. Önemli bir durum yok" açıklamasını yaptı.