Real ve Atletico'nun ardından Valencia ve Villarreal'de şok yaşayabilir

Marca'da yer alan habere göre; FIFA, genç oyuncuların transferinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İspanya'nın bir diğer 2 büyük kulübü Valencia ve Villarreal'i de inceleme altında aldı.

İspanya Futbol Federasyonu RFEF'in ortaya çıkan bu tehlike nedeniyle her iki kulüple de önümüzdeki hafta detaylı bir toplantı yapıp, kulüplerin durumlarını analiz edecekleri kaydedildi.



Ancak, iddialara göre Valencia ve Villarreal'in işledikleri suçların Madrid ekiplerine göre daha hafif olduğu ve bu nedenle "2 dönem boyunca transfer yasağı" kadar ağır bir ceza almayabilecekleri belirtildi.

Kaynak : Sporx