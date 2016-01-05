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Real Sociedad ve Nihat Kahveci hakkında şok iddia

Nihat Kahveci'ninde oynadığı dönemdeki Real Sociedad'ın efsane kadrosu ile şok bir iddia ortaya atıldı

Real Sociedad ve Nihat Kahveci hakkında şok iddia

Xabi Alonso, Darko Kovacevic, Valeri Karpin ve Mikel Arteta'nın yanı sıra, Türkiye'den Nihat Kahveci ve Tayfun Korkut'un da forma giydikleri dönemde lacivert-beyazlı ekibin, oyunculara yapılan ödemelerde vergi kaçırıldığı öne sürüldü.

İspanyol Extra Confidencial'ın haberine göre Sociedad, transfer paralarını vergi cenneti olarak bilinen bölgelerdeki şirketler vasıtasıyla değerlendirdi ve bunu Bask Milliyetçi Partisi'nin (PNV) onayıyla yaptı. Buna göre Sırp Darko Kovacevic, Rus Valeri Karpin, Türk Nihat Kahveci, İspanyol Mikel Arteta gibi isimlerin de aralarında olduğu bir çok oyuncunun ücretinde usülsüzlük yapıldı.

Parti kulübe kıyak geçti

Bu eylemler, Bask Milliyetçi Partisi tarafından, bölgenin futboldaki en önemli temsilcisi olan Real Sociedad'ın finansal yapısına destek olmak adına yapılan imtiyazlar olarak tanımlandı. Takımın yıldızları olarak gösterilen yabancı oyunculardan Kovacevic, Karpin ve Nihat'ın, ciddi miktarlar içeren kazanan kontratları olduğu, ancak kazançlarının çok aşağılarda gösterildiği bildirildi.

La Liga'yı ikinci bitirdiler

Futbolcuların gerçek kazançlarının, deklare edilenin çok üzerinde olduğuna dikkat çekildi. Extra Confidencial, Real Sociedadlı futbolcuların kulüple olan kontratlarını ve bu paraların transferine ilişkin belgelerin görsellerini de paylaştı. Sociedad, 2002-2003 sezonunda şampiyonluğu son haftada Real Madrid'e kaptırmış, sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

Kaynak : Milliyet


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Real SociedadNihat Kahveci
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