Real Sociedad'dan beklenmedik hamle

Galatasaray'dan kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad'da patlama yapan Bruma'nın bonservisinin alınmasına karar verildi. Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde yaptığı açıklamada, lacivert-beyazlı ekibin genç futbolcu için çizdiği yol haritası ve oyuncunun geleceğine dair detayları paylaştı.
Galatasaray'dan kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad'da patlama yapan Bruma'nın bonservisinin alınmasına karar verildi. Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde yaptığı açıklamada, lacivert-beyazlı ekibin genç futbolcu için çizdiği yol haritası ve oyuncunun geleceğine dair detayları paylaştı.