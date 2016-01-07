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Real Sociedad'dan beklenmedik hamle

Real Sociedad son haftalarda performans grafiğini gittikçe yükselten ve attığı birbirinden şık gollerden sonra taraftarında kalbini kazanan Bruma'nın bonservisini almayı planladığı ortaya çıktı

Real Sociedad'dan beklenmedik hamle

 Galatasaray'dan kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad'da patlama yapan Bruma'nın bonservisinin alınmasına karar verildi. Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde yaptığı açıklamada, lacivert-beyazlı ekibin genç futbolcu için çizdiği yol haritası ve oyuncunun geleceğine dair detayları paylaştı.

İSPANYOLLAR MEMNUN

İspanyol kulübünün yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Balde, "İspanyollar, Bruma'dan son derece memnun. Özellikle yeni teknik adamla birlikte sergilemeye başladığı futboldan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bonservisini almaya da karar verdiler. Bunun için sezon sonuna kadar zamanları var. Ancak bir sürpriz yapıp, ara transfer döneminde bu yönde bir girişimde bulunurlarsa da şaşırmam. Belirlenen opsiyon bedeli üzerinde pazarlık yapma yönünde bir talep dile getirmediler. Kulübün ekonomik durumu gayet iyi. Direkt olarak sözleşmedeki miktarı ödeyerek transferi gerçekleştirecekler" dedi.

7.5 MİLYON EURO!

Sociedad, 7.5 milyon euroluk opsiyon bedelini yatırdığı takdirde oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katacak. 

(Kaynak: Skorer)
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Real SociedadBruma
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