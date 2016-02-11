Real Sociedad Bruma'nın Bonservisini ödeme kararı aldı!

La Liga takımlarından Real Sociedad, sezon başında Galatasaray’dan kiraladığı Bruma’yı satın alma opsiyonunu kullanarak kalıcı olarak kadrosuna katmaya karar verdi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, İspanyol ekibi Galatasaray ile iletişime geçerek oyuncuyu transfer etmek istediğini iletti.

Ancak Real Sociedad 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı oyuncunun bonservis bedelini aşağıya çekmek için elinden geleni yapıyor. Bask ekibi Galatasaray’a oyuncunun bonservisinde indirime gitme talebinde bulundu. Galatasaray’ın Portekizli oyuncunun bonservisini 8 milyon eurodan aşağı çekmesi halinde transferin sona ermesi ve 21 yaşındaki oyuncunun İspanya’da kalması bekleniyor.

Bu sezonki performansıyla dikkatleri yeniden üzerine çeken Bruma’nın ismi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ve Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco ile de anılıyordu. Real Sociedad’ın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Borussia Dortmund, AS Monaco ve Avrupa’dan birçok takımın sezon sonunda Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor.

Bu sezon kritik maçlarda attığı goller ve performansıyla takdir toplayan Bruma, Real Sociedad formasıyla çıktığı 23 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı.

Kaynak : Sporcope