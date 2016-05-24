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Real Madrid’te Ronaldo Krizi!

Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanan Real Madrid kulübünde antrenman sırasında olumsuz bir süreç yaşandı.

Real Madrid’te Ronaldo Krizi!

Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid'le karşılaşmaya hazırlanan Real Madrid'de tatsız bir gelişme yaşandı.

Real Madrid , Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

La Liga devi ezeli rakibiyle oynayacağı maç öncesinde çalışmalarını sürdürürken, Cristiano Ronaldo 'nun sakatlanarak idmanı yarıda bırakması teknik ekipte endişe yarattı.

Kaleci Kiko Casilla ile girdiği hava mücadelesi sonrasında yerde kalan Cristiano bir süre kendini denese de antrenmanı tamamlayamadı. Mutsuz olduğu gözlenen Ronaldo, yavaş adımlarla soyunma odasının yolunu tuttu. Kulüpten Portekizli yıldızın sakatlığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Atletico Madrid'le Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi final mücadelesi 28 Mayıs Cumartesi akşamı İtalya'nın Milano kentinde oynanacak.

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