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Real Madrid’li Raphael Varane’de İkinci Derece Yırtık

Real Madrid kulübünün tecrübeli oyuncusu Raphael Varane’nin bacağında ikinci derece yırtık meydana geldiği bildirildi.

Real Madrid’li Raphael Varane’de İkinci Derece Yırtık

Real Madrid, başarılı savunma oyuncusu Raphael Varane'ın sol bacak uyluk bölgesinde ikinci dereceden yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Varane'ın sakatlığı nedeniyle takımının 28 Mayıs Cumartesi günü Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi final maçında forma giymesi beklenmiyor.

Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Varane'ın Euro 2016'da forma giyip giyemeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

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