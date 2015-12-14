Real Madrid'e Villarreal şoku! Villarreal 1 Real Madrid 0

Sezon içinde zaman zaman istediği sonuçlardan uzak kalan Real Madrid, 15. haftada Villarreal deplasmanına gitti. Maça kötü başlayan Real Madrid, Soldado'nun 8. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü ve devreye yenik girdi. Real Madrid, ikinci yarıda toparlanıp daha fazla atak bir görüntü verse de, maçtan istediği sonucu alamadı ve 90 dakika 1-0 Villarreal üstünlüğü ile sona erdi.



Barcelona ve Atletico Madrid ile zirve yarışı içinde olan Real Madrid, bu sonuçla ligde 3. mağlubiyetini aldı ve 30 puanla 3. sırada kaldı. Ligde Barça 35 puanla liderliğini sürdürüyor.



İLK YARIDAN DETAYLAR



8. dakikada Bakambu orta alanda kazandı. Pasını ceza alanındaki Soldado'ya verdi. Real Madrid defansı adeta uyudu. Soldado kalecinin dibinden vurarak topu filelere yolladı. 19. dakikada Villarreal etkili geldi. Bakambu'nun ara pası Dos Santos'a geçmedi. Pepe kayarak topu kesti.



27. dakikada Villarreal gole çok yaklaştı. Bakambu Pepe ile beraber açılan topa hareketlendi. Pepe yavaş kaldı. Bakambu topu aldı. Kaleci ile karşı karşıya vuruşu soldan dışarıya gitti. 36. dakikada Villarreal yine ciddi bir tehlike yarattı. Dos Santos'un pasını ceza alanında alan Bakambu, dönerek plaseyi yaptı ancak auta gitti.



40. dakikada Marcelo soldan Villarreal ceza alanına girdi. Ancak Villarreal savunması yine ortaya izin vermedi. Pozisyon korner ile sonuçlandı.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR



48. dakikada Benzema göğsüyle çok güzel aldı. Kaleyi yokladı. Top sol direği sıyırarak az farkla dışarıya gitti. 51. dakikada Soldado ceza alanında topla buluştu. Kaleye çaprazdan vurdu ancak kaleci Navas kornere çeldi.



54. dakikada Real Madrid yüklenmeye devam ediyor. Solda topu alan Sergio Ramos, bir çalımla önünü boşalttı. Kaleyi yokladı. Ancak top Villarreal savunmasına çarptı. 59. dakikada Modric'in pasını alan Bale, ceza sahası dışından sol ayağı ile kaleyi yokladı ancak top farklı dışarıya gitti.



65. dakikada Sağdan orta geldi. Ronaldo müsait pozisyonda yükseldi ancak top bir anda arkasında kaldı ve pozisyondan gol sesi çıkmadı. 73'te Sağdan orta geldi. Müsait pozisyonda yükselen Benzema kafayı vurdu. Top az farkla soldan dışarıya gitti. 87'de Kaleyi karşısına alan Bakambu, sola bir plase yaptı ancak top auta çıktı. Villarreal, maçtan 1-0 galip ayrıldı

