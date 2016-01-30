Real Madrid yeni bir rekora hazırlık yapıyor

Dünyanın en çok gelir elde eden kulübü olan Real Madrid'in, sezon başına 140 milyon avroluk bir forma sponsorluğu anlaşması imzalamaya çok yakın olduğu ileri sürüldü.



İspanyol spor gazetesi Marca, Real Madrid ile Adidas şirketi arasındaki görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu ve 10 yıllık bir anlaşma imzalanacağını yazdı. Forma anlaşması gereği Real Madrid'in sezon başına yaklaşık 140 milyon avro gelir elde edeceği ve "dünyanın en pahalı formasına sahip kulübü" olacağı öne sürüldü.

UNITED'I SOLLAYACAKLAR

Verilen rakamlara göre 2014'te Adidas ile anlaşma yapan Manchester United'ın forma sponsorluğundan sezon başına 98 milyon avro kazandığı ve mevcut durumda ilk sırada olduğu belirtildi. Aynı firmayla geçtiğimiz yaz 15 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzalayan Bayern Münih'in ise buradan sezon başına elde ettiği gelir 80 milyon avro olarak verildi. Real Madrid'in Adidas ile imzalayacağı iddia edilen anlaşma sonrası Manchester United'tan yaklaşık yüzde 40 oranında daha fazla forma reklamı geliri elde edeceği vurgulandı.

İLK 10 SIRA

Marca gazetesinin verdiği listede Avrupa'da forma sponsorluğunda ilk sırada yer alan kulüpler şöyle sıralandı:

1. Real Madrid 2016-2026 arası 140 milyon Euro (Adidas-eğer imzalarsa)

2. Manchester United 2014-2025 98 milyon Euro (Adidas)

3. Bayern Münich 2015-2030 80 milyon Euro (Adidas)

4. Chelsea 2013-2023 39 milyon Euro (Adidas)

. Arsenal 2013-2018 39 milyon Euro (Puma)

6. Liverpool 2012-2018 32 milyon Euro (Warrior)

. Barcelona 2008-2018 32 milyon Euro (Nike)

8. Juventus 2013-2021 26 milyon Euro (Adidas)

9. Milan 2013-2023 23 milyon Euro (Adidas)

. Paris Sanit Germain 2014-2015 23 milyon Euro (Nike)