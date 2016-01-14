Real Madrid ve Atletico Madrid'e büyük şok

FIFA, reşit olmayan futbolcu transferinde kural ihlali yapan İspanya'nın Real Madrid ve Atletico Madrid kulüplerine 2 dönem transfer yasağı getirdi.



FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, her iki kulübün 18 yaşından küçük futbolcuların transferlerindeki ihlaller nedeniyle gelecek sezondan başlamak kaydıyla 2 dönem ulusal ve uluslararası düzeyde transfer yapması yasaklandı.

Açıklamada, Atletico Madrid'e 900 bin İsviçre frangı (yaklaşık 900 bin dolar) ve Real Madrid'e ise 360 bin İsviçre frangı (yaklaşık 360 bin dolar) ceza verildiği ifade edildi.

Ayrıca FIFA, her iki kulüpte oynayan reşit olmayan futbolcuların durumlarının düzenlenmesi için Real Madrid ve Atletico Madrid'e 90 gün süre verdi.

İki kulübün yasağı, bu transfer dönemini kapsamayacak. İki dönemlik yasağın ardından kulüpler, Haziran 2017'de kadrolarına yeni oyuncu katmaya başlayabilecek.