Real Madrid tarihinde skandal hata! Benitez yandı!

İspanya futbol Kral Kupası 4. tur ilk maçında 3. lig takımlarından Cadiz ile deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kazanan Real Madrid, kural hatası yaptığı için elenme riskiyle karşı karşıya kaldı.



Geçen sezon Villarreal'de forma giyen ve 3 sarı kart tan dolayı bu sezon Kral Kupası'nda geçerli olan 1 maç cezası bulunan Denis Cheryshev'i ilk 11'de oynatan Real Madrid'in, Cadiz'in itirazı halinde otomatik olarak kupanın dışında kalacağı belirtiliyor.

Cadiz Kulübü Başkanı Manolo Vizcaino, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Real Madrid'in kural ihlaline itiraz etme kararı aldı. Bu oy birliğiyle alınmış ve değişmez bir karardır. İtirazımızı yapacağız. Üzgünüz çünkü Real Madrid dost bir kulüp" dedi.

Benitez: Haberimiz yoktu

Real Madrid Teknik Direktörü Rafael Benitez de "Cheryshev'in cezalı olmasıyla ilgili kulübün hiçbir haberi yoktu. Ne İspanya Futbol Federasyonu ne de Villarreal Kulübü, kulübe hiçbir bilgi vermemiş. Devrede soyunma odasına gittiğimiz zaman öğrendiğimizde iyi niyetli olduğumuzu göstermek için Cheryshev'i oyundan aldık" açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili gelen diğer sorulara cevap vermeyen Benitez, "Büyük bir maç çıkardık ve kazandık. Futbolcularımın oyunundan çok memnunum" demekle yetindi.

Real Madrid kulübünün Kurumsal İlişkiler Direktörü Emilio Butragueno da Benitez'e benzer bir şekilde, "Kesinlikle hiçbir şey bilmiyorduk. Ceza almış futbolcularla ilgili ne federasyondan ne de Villarreal Kulübünden bize bildirilmiş bir şey yok. Cheryshev'in bile bu cezadan haberi yok" ifadelerini kullandı.

Futbol Federasyonu yetkilileriyle konuştuğunu ve kararı federasyondaki müsabaka hakiminin (Juez de Competicion) vereceğini belirten Butragueno, gelişmeleri yakından takip edip, ilerleyen saatlerde durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

Real Madrid'in, İspanya Futbol Federasyonu'nun Disiplin Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereğince cezalı futbolcuyu oynattığı gerekçesiyle Cadiz karşısında hükmen yenik sayılarak, Kral Kupası'na bu sezonki ilk maçında veda etmesi yüksek olasılık olarak gösteriliyor.

İspanyol futbolundaki yönetmelik gereği futbolcuların Kral Kupası'ndaki kart cezaları bir sonraki sezona devrederken, Rus futbolcu Cheryshev geçen sezon formasını giydiği Villareal ile Barcelona'ya karşı oynadıkları Kral Kupası yarı final rövanş maçında 3. sarı kartını görerek ceza almıştı.