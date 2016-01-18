Real Madrid Sporting Gijon'a gol oldu yağdı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 20. haftasında Real Madrid sahasında Sporting Gijon'u 5-1 yendi.



Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Real Madrid, 7. dakikada Gareth Bale, 9 ve 18 dakikalarıda Cristiano Ronaldo ve 12. dakikada Karim Benzema'nın golleriyle ilk 18 dakika içinde Sporting Gijon karşısında 4-0'lık üstünlük yakaladı. İlerleyen dakikalarda sahanın tek hakimi olan Real Madrid'te 41. dakikada Benzema, ilk yarını skorunu belirleyen golü attı: 5-0.

LOPEZ FARKI 4'E İNDİRDİ AMA...

İkinci yarıda skorun verdiği avantajla çok daha rahat oynayan Real Madrid, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar yaratamadı. 62. dakikada Isma Lopez'in golüyle farkı 4'e indiren Sporting Gijon, sahadan 5-1 yenik ayrıldı.

ZIDANE YÖNETİMİNDE İKİ MAÇTA 10 GOL

Ayrıca Real Madrid'in teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde oynadığı iki maçta toplam 10 gol atması dikkati çekti. Real Madrid'de iyi bir başlangıç yapan, futbolculara şevk verdiği gözlenen Zidane, Bernabeu'daki taraftarlarca alkışlandı.