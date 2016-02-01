Real Madrid karşısında Espanyol darmadağın oldu!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 6-0 yendi.



Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maça çok hızlı başlayan Real Madrid, 7. dakikada Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti. 12. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkaran Real Madrid, ataklarını devam ettirerek 16. dakikada bu kez Kolombiyalı futbolcusu James'in golüyle skoru 3-0'a getirdi. 45. dakikada güzel bir gole imza atan Cristiano Ronaldo ile farkı artırmaya devam eden Real Madrid, göze hoş gelen futboluyla ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.





HAT-TRICK GELDİ

İkinci yarı skorun verdiği avantajla daha rahat bir futbol oynayan Real Madrid, 82. dakikada yine Portekizli yıldız futbolcusunun golüyle skoru 5-0 yaptı. İspanyol basınında son dönemlerde eskisi gibi gol atamadığı için eleştirilen Ronaldo, bu eleştirelere hat-trick yaparak cevap verdi. 86. dakikada Espanyollu futbolcu Oscar Duarte'nin kendi kalesine attığı golle Real Madrid sahadan 6-0 galip ayrıldı.

A. MADRID'LE FARK 1'E İNDİ

Bu sonuçla puanını 47'e çıkaran Real Madrid, lider Barcelona'ya deplasmanda yenilerek haftayı puansız kapatan 2. sıradaki Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını bire indirdi.

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Real Madrid, özellikle Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı 3 maçın hepsini farklı skorlarla kazanmasıyla dikkati çekti. Zidane yönetimindeki Real Madrid, geçtiğimiz haftalarda Deportivo'yu 5-0, Sporting Gijon'u da 5-1 yenmişti.