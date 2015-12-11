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Real Madrid'in İtirazına Olumsuz Cevap Geldi

İspanyol devi Real Madrid İspanya Kral kupasından kural hatası yaptığı için elenmişti daha sonra İspanya Futbol Federasyonu'na itirazda bulunmuştu ve yaptıkları itiraz reddedildi

Real Madrid'in İtirazına Olumsuz Cevap Geldi
İspanyol devi Real Madrid İspanya Kral kupasından kural hatası yaptığı için elenmişti daha sonra  İspanya Futbol Federasyonu'na itirazda bulunmuştu ve yaptıkları itiraz reddedildi

  İspanya Kral Kupası'nda oynanan 4. tur maçında kural hatası yaptığı gerekçesiyle diskalifiye edilen Real Madrid'in, İspanya Futbol Federasyonu'na yaptığı itiraz reddedildi.
İspanya Futbol Federasyonu'nda yapılan açıklamada, İspanya Kral Kupası'nda kart cezalı futbolcu oynattığı gerekçesiyle turnuvadan ihraç edilen Real Madrid'in, yaptığı itiraz başvurusunun reddedildiği belirtildi.

Kral Kupası 4. turunda İspanya 3. lig takımı Cadiz ile deplasmanda geçen hafta karşılaşan Real Madrid'de, ilk 11'de forma giyen Denis Cheryshev, geçtiğimiz sezon forma giydiği Villarreal'de gördüğü 3 sarı karttan dolayı Kral Kupası'nda geçerli olmak üzere 1 maç ceza almıştı.

Bu ayrıntıyı unutan Real Madrid, kendilerine oyuncularının cezalı olduğu yönünde bir uyarı yapılmadığını belirterek turnuvadan ihraç edilmesine itiraz etmiş ve İspanya Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.
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Real MadridİspanyaKral Kupası
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