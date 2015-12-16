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Real Madrid'in Efsanesi Super Lige Geliyor İddiası

Super Lig'in flaş transferleri ile iyi bir başlangıç yapan ekibi Antalyaspor teknik direktörlük koltuğu için Real Madrid'in efsane yıldızı Zinedine Zidane'a teklif götürdüğü iddia ediliyor

Real Madrid'in Efsanesi Super Lige Geliyor İddiası
 Super Lig'in flaş transferleri ile iyi bir başlangıç yapan ekibi Antalyaspor teknik direktörlük koltuğu için Real Madrid'in efsane yıldızı Zinedine Zidane'a teklif götürdüğü iddia ediliyor

Yusuf Şimşek’le yollarını ayırıp devre arasına kadar kalan iki maça Eto’o idaresinde çıkma kararı alan Akdeniz ekibi takımın başına dünyaca ünlü bir isim getirmeyi hedefliyor. Antalyaspor’un hedefinde dünya futbolunun efsane ismi Real Madrid Castilla’yı çalıştıran Zinedine Zidane var. 



Kırmızı-Beyazlı takımın Başkanı Gültekin Gencer için bu sadece bir düşünce değil. Ulaşılan bilgiye göre geçen hafta teknik direktörlük için Seedorf ile görüşen Gencer, Zidane’a da teklifini yaptı. Kısa bir süre önce ''Kendimi henüz hazır hissetmiyorum'' diyerek Real Madrid'in başına geçmeyen Zidane'ın Antalyaspor'dan süre istediği öğrenildi. 



RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Akdeniz ekibinin basın sözcüsü Hasan Ali Ceylan dün yaptığı açıklamada, ''Sağlıklı karar verebilmek için kalan iki maçımıza da Mehmet Uğurlu ve Eto'o'yla hazırlanacağız. Devre arasında Antalyaspor'un başına en doğru ismi getireceğiz'' ifadelerini kullandı. Antalyaspor'un Zidane’dan haber beklediği için böyle bir karar aldığı konuşuluyor. 
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AkdenizSüper LigHaberAntalyaspor
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