Real Madrid'e Büyük Şok İspanya Bu İddia İle Çalkalanıyor

İspanyol spor gazetesi AS, FIFA'nın Barcelona Kulübü'ne olduğu gibi Real Madrid'e de transfer yasağı cezası verme olasılığının güçlendiğini iddia etti.

FIFA Disiplin Komitesi'ni kaynak gösteren İspanyol gazetesi, reşit futbolcularla yaptığı sözleşmelerde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Real Madrid'e 2 dönem transfer yasağı verilme olasılığının her geçen gün daha da arttığını ileri sürdü.

Haberde, Real Madrid'in gelecek haziran ayında transfer yapamama olasılığı olduğu belirtildi. FIFA'dan gelecek olası bir ceza karşısında transferde elini çabuk tutmak istediği öne sürülen İspanyol kulübünün ilk hedefinin Bayern Münih'te oynayan Polonyalı forvet Robert Lewandowski olduğu kaydedildi.

Alman kulübü ile 2019 yılında sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki Lewandowski'nin menajeri Cezary Kucharski'nin hafta sonu Real Madrid'in davetlisi olarak Santiago Bernabeu Stadı'nda Getafe maçını izlediği ifade edildi.

AS gazetesi, Lewandowski'nin mevcut durumda Bayern Münih'te sezon başına net 10 milyon avro kazandığını, Real Madrid'e gelmesi halinde maaşının 12 milyon avro olacağı iddiasında bulundu.