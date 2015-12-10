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Real Madrid'den 8 yedi Danimarka Milli takımının başına geçti

Real Madrid'le oynadıkları şampiyonlar ligi maçında 8 gol yiyen Malmö takımının teknik diröktörü Danimarka milli takımının başına getirildi

Real Madrid'den 8 yedi Danimarka Milli takımının başına geçti
 Real Madrid'le oynadıkları şampiyonlar ligi maçında 8 gol yiyen Malmö takımının teknik diröktörü Danimarka milli takımının başına getirildi
Danimarka Futbol Federasyonu'ndan (DBU) yapılan açıklamaya göre, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri play-off turunda İsveç'e elenmelerinin ardından 15 yıldır sürdürdüğü teknik direktörlük görevinden istifa eden Morten Olsen'in yerine Norveçli Age Hareide getirildi.

Kariyerinde ülkesinin Molde ve Rosenborg, İsveç'in Helsingborg, Danimarka'nın Brondby kulüplerinin yanı sıra 2003-2008 yıllarında Norveç Milli Takımı'nı da çalıştıran 62 yaşındaki Hareide, bir hafta önce ayrılacağını açıkladığı İsveç'in Malmö takımının başında çıktığı son maçta Real Madrid'e 8-0 yenilmişti.

Malmö böylece 2007-08 sezonunda Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 kaybederek kırdığı "UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı mağlubiyeti" rekoruna ortak olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Real MadridMalmöAge Hareide
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