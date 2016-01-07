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Real Madrid'de Cristiano Ronaldo dönemi bitiyor mu?

İngiliz gazetesi The Telegraph bomba bir iddiada bulundu, konuşulanlara göre ismini vermek istemeyen Madrid'li bir yönetici yıldız futbolcunun bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını söylesi

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo dönemi bitiyor mu?

 Hafta içinde Rafael Benitez'in görevine son verip Zinedine Zidane ile anlaşan Real Madrid'de sezon sonu işler karışacağa benziyor.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Telegraph'ın özel haberine göre Cristiano Ronaldo, takımın başına Zidane'ın getirilmesine rağmen sezon sonunda Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koydu. Ronaldo'nun bir sonraki adresinin ya Paris Saint Germain ya da Manchester United olması bekleniyor.

"BALE BU TAKIMIN GELECEĞİ"

Telegraph'a konuşan ismini vermek istemeyen bir Real Madrid yetkilisi, "Bale ve Ronaldo arasında ayrılması beklenen isim Ronaldo. Bale bu takımın geleceği. Ronaldo'nun ise en iyi zamanları geride kaldı. PSG onu transfer etmeye en yakın kulüp. Fakat şüphe yok ki Manchester United da devreye girecektir" ifadelerini kullandı.

MENAJERİ: REAL MADRID'DE BIRAKACAK

Real Madrid ile olan sözleşmesi 2018 yılında sona erecek Ronaldo için menajeri Jorge Mendes, "Ronaldo, kariyerini Real Madrid'de sonlandıracak" diyordu.

Real Madrid'e 2009 yılında transfer olan Portekizli yıldız, burada sayısız başarıya imza attı.
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