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Real Madrid bu sefer çok abarttı

İspanya'da liginde adeta fırtına esti Rayo Vallecano karşısında gol atmayı artık abartan Real Madrid attıkları 10 goller rakibini darmadağın etti

Real Madrid bu sefer çok abarttı
 İspanya'da liginde adeta fırtına esti Rayo Vallecano karşısında gol atmayı artık abartan Real Madrid attıkları 10 goller rakibini darmadağın etti
İspanya La Liga'da Real Madrid kendi sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Real Madrid, Rayo Vallecano karşısında gol şov yaptı! Real Madrid, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı, 10-2 kazandı.

MAÇIN ADAMI BALE

Gareth Bale, 4 golle maçın adamı oldu. Real Madrid'in diğer gollerini 3. dakikada Danilo, 30. ve 53. dakikada Ronaldo, 48., 79. ve 90. dakikada Benzama attı.Rayo Vallecano 14. dakikada Tito ve 28. dakikada Baena'nin kırmızı kart görmesinyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.
3.SIRAYA YERLEŞTİ

Rayo Vallecano'nun golleri 10. dakikada Amaya ve 12. dakikada Jozabed attı. Real Madrid bu galibiyetle puanını 33'e çıkararak 3. sıraya yerleşti.
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Anahtar Kelimeler:
Real MadridRayo Vallecano
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