Real Madrid bu sefer çok abarttı

İspanya La Liga'da Real Madrid kendi sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Real Madrid, Rayo Vallecano karşısında gol şov yaptı! Real Madrid, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı, 10-2 kazandı.

MAÇIN ADAMI BALE

Gareth Bale, 4 golle maçın adamı oldu. Real Madrid'in diğer gollerini 3. dakikada Danilo, 30. ve 53. dakikada Ronaldo, 48., 79. ve 90. dakikada Benzama attı.Rayo Vallecano 14. dakikada Tito ve 28. dakikada Baena'nin kırmızı kart görmesinyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

3.SIRAYA YERLEŞTİ

Rayo Vallecano'nun golleri 10. dakikada Amaya ve 12. dakikada Jozabed attı. Real Madrid bu galibiyetle puanını 33'e çıkararak 3. sıraya yerleşti.