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Real Madrid 8 - 0 Malmö Maçı Özeti ve Golleri

Real Madrid şampiyonlar ligi son maçında adeta Malmö'ye gol oldu yağdı, 8-0 gibi ezici bir skorla rakibini darmadağın eden Madrid 2007/08 sezonunda Liverpool'un Beşiktaş karşısında aldığı skoru egale etmiş oldu

Real Madrid 8 - 0 Malmö Maçı Özeti ve Golleri
 Real Madrid şampiyonlar ligi son maçında adeta Malmö'ye gol oldu yağdı, 8-0 gibi ezici bir skorla rakibini darmadağın eden Madrid 2007/08 sezonunda Liverpool'un Beşiktaş karşısında aldığı skoru egale etmiş oldu
İspanyol devi, futbol severlere gol ziyafeti verdiği maçtan 8-0'lık skorla ayrıldı. Maça damga vuran isim 4 gol 1 asistle Cristiano Ronaldo oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Real Madrid, İsveç takımı Malmö'yü 8-0 yenerek tarihi bir zafere imza attı. Real'in hocası Rafael Benitez tarihi skorla futbol kariyerine unutulmaz bir maç daha ekledi. Bu sonuçla 2007/08 yılında İngiliz takımı Liverpool'un teknik hocası olduğu dönemde Beşiktaş'a karşı kazandığı 8-0'lık skoru da egale etmiş oldu.

Real Madrid bu sonuçla gruptan lider olarak çıkarken tarihi zaferi getiren goller Karim Benzama (3), Ronaldo (4) ve Kovacic'den geldi.
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Real MadridLiverpoolMalmö
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