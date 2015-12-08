Real Madrid 8 - 0 Malmö Maçı Özeti ve Golleri

İspanyol devi, futbol severlere gol ziyafeti verdiği maçtan 8-0'lık skorla ayrıldı. Maça damga vuran isim 4 gol 1 asistle Cristiano Ronaldo oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Real Madrid, İsveç takımı Malmö'yü 8-0 yenerek tarihi bir zafere imza attı. Real'in hocası Rafael Benitez tarihi skorla futbol kariyerine unutulmaz bir maç daha ekledi. Bu sonuçla 2007/08 yılında İngiliz takımı Liverpool'un teknik hocası olduğu dönemde Beşiktaş'a karşı kazandığı 8-0'lık skoru da egale etmiş oldu.

Real Madrid bu sonuçla gruptan lider olarak çıkarken tarihi zaferi getiren goller Karim Benzama (3), Ronaldo (4) ve Kovacic'den geldi.