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Raul Meireles ortalarda yok

Fenerbahçe'de sakatlıklarının ardından forma şansı bulamayan Raul Meireles adeta ortalardan kayboldu

Raul Meireles ortalarda yok

 Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusu, en son 29 Ekim’deki Osmanlıspor maçının son 12 dakikasında forma giymişti. 



Ardından dizinden sakatlık yaşayan Meireles, bir türlü iyileşemeyince ülkesine giderek dizinden ameliyat oldu. Adeta kayıplara karışan tecrübeli orta saha oyuncusunun bu sakatlığı, kendi kariyerine de ciddi bir darbe vurdu. 



Ara transfer dönemi için adı Aston Villa ile anılıyordu ancak İngiliz kulübü bu transferden vazgeçti. Ayrıca Meireles’in EURO 2016’da Portekiz forması giyme hayali de büyük ölçüde suya düştü.

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Raul Meireles
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