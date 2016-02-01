Raul Meireles döndü forma istiyor!

Tam 3 aylık sakatlık döneminin ardından takımla çalışmalara başlayan Portekizli oyuncu, kondisyon eksiğini büyük ölçüde giderdi.



Raul Meireles artık, aynı zamanda vatandaşı olan hoca Pereira’dan forma bekliyor. Tecrübeli oyuncunun en büyük hayali EURO 2016’da Portekiz forması giymek.



32 yaşındaki futbolcu bu nedenle bir an önce yeniden takıma girip, kendisini göstermek ve düzenli olarak ilk 11’de görev almak istiyor. Ancak takım içindeki yüksek rekabet ortamında bunu başarması kolay olmayacak.