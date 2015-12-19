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Raul Meireles bunu beklemiyordu şok haber

Fenerbahçe'de başarılı günler geçiren Raul Meireles uzun süredir sakatlıklarla boğuşuyordu, en son gelen haberle adeta yıkıldı, sezonun ilk yarısını kapadığı öğrenildi

Raul Meireles bunu beklemiyordu şok haber
 Fenerbahçe'de başarılı günler geçiren Raul Meireles uzun süredir sakatlıklarla boğuşuyordu, en son gelen haberle adeta yıkıldı, sezonun ilk yarısını kapadığı öğrenildi
Teknik Direktör Vitor Pereira’nın isteği doğrultusunda sezon başından bu yana futbolcuların sakatlıkları ile ilgili olarak detaylı açıklama yapılmıyor. Bu durum Raul Meireles için de geçerliliğini koruyor. Sağ dizinde ağrısı olduğu ifade edilen Portekizli, son olarak 8 Kasım’da oynanan Konyaspor maçında kadrodaydı. Ardından antrenman sırasında dizinden ciddi şekilde sakatlandı. Bu sakatlık sonrası koltuk değnekleriyle belli süre yürüyen Meireles, daha sonra dizindeki özel bir koruyucu alçı ile gündelik yaşantısını sürdürdü. Hatta sahalara çabuk dönebilmek adına son çare olarak yurtdışında konunun uzmanlarına da danıştı. İsviçre’den özel gelen diz sakatlıklarında uzman bir doktor, Meireles’e yardımcı oldu.
İKİNCİ SAKATLIK

Bunun yanı sıra Portekizli futbolcu ikinci bir sakatlık da yaşadı. Tam toparlanmaya başlamışken bu sefer adalesinde yırtık meydana geldi. Transfer olduğu günden bu yana takımın vazgeçilmezlerinden olan tecrübeli futbolcunun uzun süredir sakatlık kabusuyla mücadele etmesi teknik heyetin planlarını da bozdu. Pereira oyuncusundan ancak ligin ikinci yarısında verim alabilecek.

Kaynak : Milliyet
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Raul Meireles
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