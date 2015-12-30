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Ramon Motta transferi resmen açıklandı

Beşiktaş'ta gözden düşen Ramon Motta konusunda Antalyaspor ile anlaşıldığı bilgisi alındı, Başkan Gültekin Gencer bu transferi doğruladı

Ramon Motta transferi resmen açıklandı

 Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gencer, Brezilyalı sol bek için Beşiktaş'la anlaştıklarını söyledi. Ramon Motta'nın da prensipte 'okey' dediğini ancak menajerler vasıtası ile sözleşmesindeki maddi detayların tamamlanmadığını belirtti.



Gencer, sözleşmedeki ufak detayların tamamlanmasının ardından resmi açıklamayı yapacaklarını ve Motta ile sözleşme imzalayacaklarını vurguladı.



2014 Temmuz'unda Beşiktaş'a katılan Motta, Şenol Güneş'in göreve gelmesi ile formasını kaybetmişti. 27 yaşındaki savunmacı bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulabildi.

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AntalyasporRamon Motta
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