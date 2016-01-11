Rakitic Arda Turan'a meydan okudu

Katalan ekibine FIFA tarafından verilen transfer yasağı cezasının sona ermesiyle birlikte sahaya adım atan Arda, ilk iki maçında Luis Enrique'nin 11'de tercih ettiği isim olmayı başardı.

Arda'nın takıma katılmasıyla birlikte ilk 11'deki yerini Türk yıldıza kaptıracağı iddia edilen Ivan Rakitic, 24 Sata'nın konu ile ilgili sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:



"Arda'nın gelişi beni endişelendirmiyor. Burada bulunduğum 1,5 sezon içerisinde kendimi ispatladığımı ve Barcelona için ne kadar değerli olduğumu gösterdiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla ilk 11'deki yerimi kaybetme korkusu yaşamıyorum."

"ARDA'YLA KONUŞTUM"



Euro 2016 gruplarında Türkiye ile eşleşmelerine de değinen Hırvat oyuncu, "İspanya, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti'yle eşleşerek çok zor bir gruba düştük. Arda'yla ve İspanya Milli Takımı oyuncularıyla konuştum. Mutlaka aramızda bazı iddialara girilecektir." dedi.

Ivan Rakitic, Katalanca'yı öğrenmeyi henüz başaramadığını da sözlerine ekledi.