Rachel Calvert yıldız futbolcu için kocasından ayrıldı!

İngiltere'nin Newcastle kentinde yaşayan 24 yaşındaki Rachel Calvert'in, Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giyen ünlü futbolcu Jermain Defoe ile ilişki yaşadığı için iki yıllık kocası Tony'yi Sevgililer Günü'nde bir süpermarketin otoparkında terk ettiği ortaya çıktı.



YIKIM YAŞADI

İngiliz basını, 26 yaşındaki Tony Calvert'in üç yaşındaki kızının annesi ile olan ilişkisinin bu şekilde bitmesinin ardından büyük bir yıkım yaşadığını belirtti.

DEFOE'NUN MALİKANESİNE YERLEŞTİ

Rachel Calvert ise kocasını terk ettikten sonra haftada 70 bin sterlin kazandığı bilinen 33 yaşındaki Defoe'nun Ponteland'deki 2 milyon sterlinlik malikanesine yerleşti.





NEWCASTLE TARAFTARI OLDUĞU İÇİN ACISI ARTTI

Terk edilen kocanın arkadaşları konuyla ilgili Daily Mirror gazetesine yaptıkları açıklamada, Tony Calvert'in "perişan durumda olduğunu" ve ayrıca sıkı bir Newcastle taraftarı olduğu için karısının ihanetini çok daha acı verici bulduğunu söylediler.

DEFOE KAMPTA

Uzun yıllar İngiltere Milli Takımı'nda da oynayan ve şu anda Dubai'de bir antrenman kampında bulunan Defoe, Newcastle'daki bir gece kulübünde kucak dansçısı olarak çalıştığı belirtilen Rachel Calvert ile olan ilişkisinin detaylarıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

SON DÖNEM AŞKLARI

Hürriyet gazetesinin haberine göre; geçmişte Tottenham Hotspur forması da giymiş olan Defoe son yıllarda şarkıcı Alexandra Burke ve model Danielle Lloyd ile de ilişki yaşamıştı. Alexandra Burke, Defoe ile ilişkisini futbolcunun hemşire Kirsty Crummey ile kendisini aldattığının basına yansımasının ardından bitirmişti. Defoe daha önce Imogen Thomas ve Chantelle Houghton gibi modellerle de kısa süreli ilişkiler yaşamıştı.