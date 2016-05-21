Quaresma’ya göre Beşiktaş’ın yıldızı Vodafone Arena!

"Kadromuz çok kaliteli"

BU başarıdaki en büyük faktör son maçlara yetişen stadımız oldu. Stadımız bizim bu sezonki yıldızımız oldu. Böyle bir statta oynadığınızda rakip takıma ve hatta hakeme zor anlar yaşatıyorsunuz. Gerçekten kendilerini baskı altında hissediyorlar. Bana göre en önemli etken stattı. Buradaki ambiyansı başka hiçbir statta yakalayamadık.”

"Hâlâ genç ve tazeyim"

“BEŞİKTAŞ’TAKİ ilk dönemimde mi, yoksa şimdi mi daha iyiyim, onu bilemiyorum. Ancak şu bir gerçek ki futbol değişiyor. Oyuncuların da değişen futbola kendilerini adapte etmesi gerekiyor. Bu sezon sadece takıma faydalı olmak için hocanın isteklerini yerine getirmeye çalıştım. Futboldaki taktik anlayışlar gelişiyor. Her geçen gün futbolda defansif oyunun önemi artıyor. Ben de buna uyum sağlıyorum. Şu anda 32 yaşındayım ama kendimi hâlâ taze ve genç hissediyorum.”

"Taraftarı düşünüyorum vücuduma enerji geliyor"

"Sezonları kıyaslıyamam"

“ÖNCEKİ sezonların son bölümlerinde istenmeyen sonuçlar alınmış olabilir. Ama geçen sezonlarda öyle oldu diye bu sezon da böyle olacak diye bir şey yoktu. Futboldaki anların hiçbir zaman bir ikincisi olmaz. Sezonlar da aynı şekilde çok farklıdır. Ben böyle bir kıyaslama yapmam.”

"Belki bir gün Beşiktaş dövmesi yaptırabilirim"

“ŞAMPİYONLUK tabii ki önemli ama bunun da üzerinde öncelikle Beşiktaş var. Belki bir gün vücuduma Beşiktaş’ı simgeleyecek bir dövme yaptırabilirim.”

“BAZEN çok yorgun oluyorum. Ama onların bana olan sevgisini düşününce bir anda yorgunluğum geçiyor. Sanki vücuduma ekstra bir enerji geliyor. Sonra sanki hiç yorgunluğum yokmuş gibi devam ediyorum. Beşiktaş forması giyerken her şeyimi veriyorum. Çünkü bu kulüp ve bu taraftar bunu hak ediyor. Ara-mızdaki bu sağlam bağın sebebini açıklamak çok zor.”