Putin şimdi de futbol dünyasını sarsıyor! Şok eden açıklamalar!

Rusya Federasyonu başkanı Vladimir Putin futbol dünyasını karıştıracak açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hakkında yolsuzluk ve rüşvet aldığı gerekçesiyle soruşturma açılan, FIFA Başkanı Sepp Blatter’e destek çıktı.
Düzenlediği basın toplantısında Blatter’in dünya futboluna sağladığı katkılara değinen Putin, bununla da yetinmedi. Rusya Devlet Başkanı, Blatter’e “Nobel Barış Ödülü” verilmesi gerektiğini söyledi.
Putin “Blatter çok saygı duyduğum bir insan. Küresel anlamda futbola oldukça önemli katkılar sağladı. Nobel Barış Ödülü’nü ona vermeliyiz” diye konuştu.
Putin ayrıca, Rusya’nın 2018’de düzenlenecek Dünya Kupası ev sahipliğini de adil bir şekilde kazandığını da sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hakkında yolsuzluk ve rüşvet aldığı gerekçesiyle soruşturma açılan, FIFA Başkanı Sepp Blatter’e destek çıktı.
Düzenlediği basın toplantısında Blatter’in dünya futboluna sağladığı katkılara değinen Putin, bununla da yetinmedi. Rusya Devlet Başkanı, Blatter’e “Nobel Barış Ödülü” verilmesi gerektiğini söyledi.
Putin “Blatter çok saygı duyduğum bir insan. Küresel anlamda futbola oldukça önemli katkılar sağladı. Nobel Barış Ödülü’nü ona vermeliyiz” diye konuştu.
Putin ayrıca, Rusya’nın 2018’de düzenlenecek Dünya Kupası ev sahipliğini de adil bir şekilde kazandığını da sözlerine ekledi.