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Putin'e rağmen CSKA Moskova ve Zenit Fenerbahçeli oyuncunun peşinde

Rus takımları Vladimir Putin'in sözünü dinlemeyerek gündemlerine Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal ismini aldılar

Putin'e rağmen CSKA Moskova ve Zenit Fenerbahçeli oyuncunun peşinde

 Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda erecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mehmet Topal gibi isimlere teklif yağıyor. Caner Erkin'in son dönemde adı Galatasaray'ın eski hocası Mancini'nin takımı Inter ile anılırken, Mehmet Topal'ı da Chelsea'nin istediği iddia edilmişti. Ancak Rusya'nın iki büyük kulübünün de Mehmet Topal'ın peşinde düştüğü ortaya çıktı.

PUTIN'E RAĞMEN HAREKETE GEÇTİLER

Fotospor'da yer alan habere göre; Türkiye ile sorunlar yaşayan Vladimir Putin'in sözünü dinlemeyen Rus takımları, Mehmet Topal'ı almak için harekete geçti. Izvestia ve Sovsport gazetelerindeki iki farklı haberi bir araya getiren Strategya isimli internet sitesi, Mehmet Topal'ı CSKA Moskova ve Zenit'in istediğini yazdı.
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ZenitCSKA MoskovaMehmet Topal
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