Putin'e rağmen CSKA Moskova ve Zenit Fenerbahçeli oyuncunun peşinde

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda erecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mehmet Topal gibi isimlere teklif yağıyor. Caner Erkin'in son dönemde adı Galatasaray'ın eski hocası Mancini'nin takımı Inter ile anılırken, Mehmet Topal'ı da Chelsea'nin istediği iddia edilmişti. Ancak Rusya'nın iki büyük kulübünün de Mehmet Topal'ın peşinde düştüğü ortaya çıktı.



PUTIN'E RAĞMEN HAREKETE GEÇTİLER