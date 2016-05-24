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PTT 1.Lig’den Yurtdışına Transfer

PTT 1.Lig takımlarından Altınordu’nun futbolcusu Çağlar Söyüncü yurtdışına transfer olarak bir ilk gerçekleştirdi.

PTT 1.Lig’den Yurtdışına Transfer

Altınordu'nun 20 yaşındaki stoperi Çağlar Söyüncü, doğum gününde Bundesliga ekiplerinden SC Freiburg ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

23 Mayıs 1996 doğumlu Çağlar Söyüncü, İngiltere ile oynanan A Milli Takım maçından sonra Almanya’ya giderek sağlık kontrolünden geçti.

Genç stoper, yaklaşık 5 saat süren kontrolün ardından, Altınordu ve İzmir’in Bundesliga'ya ilk transferi olarak sözleşmesi imzaladı.

Çağlar Söyüncü, PTT 1. Ligi’nden Bundesliga’ya giden ilk oyuncu unvanını da aldı.

Kariyer gelişimi açısından en doğru kararı verdiğini söyleyen genç oyuncu, “Amatör kümeden 1.5 yıl içinde bu noktaya kadar ulaşmamda başta Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, Genel Kaptanımız Sedat Gündoğdu ve Hüseyin Eroğlu yönetimindeki teknik heyetimiz olmak üzere Altınordu çatısı altındaki herkesin büyük emeği var. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Altınordu’dan yurt dışına giden ilk oyuncu olmasının sorumluluğunu artırdığını da kaydeden Çağlar Söyüncü, "Bu sorumluluğun bilincindeyim. Freiburg’ta yepyeni bir kariyere başlıyorum. İlk maçıma çıkmak ve formayı giymek için büyük heyecan yaşıyorum” diye konuştu.

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